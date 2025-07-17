Великобритания планирует разрешить голосование с 16 лет

Правительство Великобритании объявило о планах предоставить 16- и 17-летним гражданам право голоса на всех выборах по всей территории страны. Это шаг, который может кардинально изменить ландшафт британской демократии.

Об этом в четверг заявила заместитель премьер-министра Анджела Рейнер, отметив, что инициатива направлена на расширение участия граждан в политических процессах и устранение барьеров для молодых избирателей.

Предложенные изменения требуют одобрения парламента, однако уже сейчас они рассматриваются как одна из наиболее значительных реформ избирательной системы Великобритании за последние десятилетия. Ранее возможность голосовать с 16 лет была доступна лишь в Шотландии и Уэльсе на выборах в местные парламенты. Принятие реформы приведёт избирательные стандарты в единообразие по всей стране.

«Мы принимаем меры по устранению барьеров для участия, что обеспечит большему числу людей возможность участвовать в демократии Великобритании», — подчеркнула Рейнер в официальном заявлении, сделанном на фоне рекордно низкой явки на всеобщих выборах 2024 года. Согласно данным парламентского отчета, тогда свои голоса отдали лишь 59,7% избирателей - это самый низкий показатель с 2001 года.

Идея о снижении возрастного ценза долгое время оставалась предметом дискуссий среди политиков и общественности. Однако исследования, проведённые в странах, где право голосовать предоставляется с 16 лет, показывают, что молодые избиратели проявляют высокую гражданскую активность. По данным библиотеки Палаты общин, 16-летние подростки с большей вероятностью голосуют, чем граждане, впервые пришедшие на избирательные участки в 18 лет. Кроме того, данные свидетельствуют о том, что расширение электората за счёт молодёжи не оказывает заметного влияния на конечные итоги выборов.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова