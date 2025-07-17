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Ахмед аш-Шараа призвал граждан противостоять попыткам расколоть Сирию

First News Media17:50 - Сегодня
Ахмед аш-Шараа призвал граждан противостоять попыткам расколоть Сирию

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал сограждан к единству на фоне попыток Израиля расколоть страну.

Об этом он заявил в эфире гостелевидения, комментируя события в провинции Эс-Сувейда на юге страны.

«Мы должны сплотиться вокруг нашего государства, сохранять верность его принципам и ценностям и ставить интересы родины превыше всего, отбросив личные и корыстные интересы», - сказал он.

Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что друзская община «полна решимости противостоять попыткам Израиля расколоть Сирию». Он отметил, что сирийские друзы находятся под защитой государства и отвергают любые попытки иностранных сил втянуть их в свои дела: «Израиль, как и прежде, стремится подорвать стабильность Сирии, посеять раздор среди населения и погрузить страну в хаос».

По его словам, сирийские власти «защищают достоинство народа и единство страны».

Президент акцентировал, что «Сирия не является испытательным полигоном для Израиля или ареной для интриг иностранных держав». «Мы не позволим им превратить нашу страну в арену для их противостояния. У этой войны нет цели, ее единственная цель - расчленить нашу страну и ввергнуть наш народ в хаос и разрушения»,-сказал сирийский лидер.

По его словам, «Израиль предпринял масштабные атаки на гражданские и общественные объекты в Сирии, чтобы подорвать усилия по стабилизации ситуации в стране».

Сирийский лидер подчеркнул, что серьезная эскалация обстановки была предотвращена благодаря эффективным посредническим усилиям США, Турции и арабских стран.

Он сообщил, что Министерство обороны и Министерство внутренних дел Сирии предприняли активные усилия по деэскалации ситуации в Эс-Сувейде, в результате которых был дан отпор незаконным формированиям и восстановлена стабильность.

Источник: Anadolu

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