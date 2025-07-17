 Финансовая отчетность Фонда Возрождения Карабаха за 2024 год успешно прошла аудит, проведённый компанией «PwC Азербайджан» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Финансовая отчетность Фонда Возрождения Карабаха за 2024 год успешно прошла аудит, проведённый компанией «PwC Азербайджан»

First News Media13:23 - Сегодня
Финансовая отчетность Фонда Возрождения Карабаха за 2024 год успешно прошла аудит, проведённый компанией «PwC Азербайджан»

Фонд Возрождения Карабаха опубликовал финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также отчет (мнение) независимого аудитора «PwC Азербайджан» по результатам аудиторской проверки за соответствующий период.

Финансовая отчетность Фонда включает отчет о финансовом положении (баланс) на 31 декабря 2024 года, отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, завершившийся на указанную дату, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств.

В аудиторском заключении, представленном компанией «PwC Азербайджан», независимым аудитором, назначенным решением Наблюдательного совета Фонда, по финансовой отчетности Фонда Возрождения Карабаха на 31 декабря 2024 года отмечается: «По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение Фонда Возрождения Карабаха («Фонд») по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, завершившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

Следует отметить, что мнение аудитора было принято соответствующим решением Наблюдательного совета.

Для информации сообщаем, что в течение 2024 года в Фонд Возрождения Карабаха было передано пожертвований на общую сумму 80 286 899 манатов.

Также следует отметить, что, разместив часть своих свободных средств в ценные бумаги, Фонд в 2024 году получил финансовый (инвестиционный) доход в размере 74 579 021 маната.

Полученный финансовый доход увеличился на 58% по сравнению с показателями 2023 года. В результате доля финансового дохода в общем годовом доходе Фонда увеличилась с 18,60% до 48,16%.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2024 года общий объем активов Фонда увеличился на 9,5% или на 140,7 миллиона манатов и составил 1 617 812 902 маната.

Также следует отметить, что налог на прибыль Фонда за 2024 год составил 14 596 022 маната, что на 5 198 877 манатов (55,32%) больше по сравнению с 2023 годом.

С документами финансовой отчетности Фонда и аудиторского заключения можно ознакомиться на официальном сайте Фонда на азербайджанском и английском языках.

На азербайджанском языке: https://qdf.gov.az/media/files/article/255/MHBS-uygun-Maliyye-Hesabatlari-ve-Musteqil-Auditorun-Hesabati-2024.pdf
На английском языке: https://qdf.gov.az/media/files/article/255/IFRS-Financial-Statements-and-Independent-Auditor-s-Report-2024.pdf

Напоминаем, что в соответствии с Уставом Фонда Возрождения Карабаха, созданного на основании Указа Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 4 января 2021 года, Фонд в своей деятельности и управлении применяет прогрессивные стандарты корпоративного управления. В соответствии с этими стандартами назначение внешнего аудитора и утверждение аудиторского отчета являются одними из основных обязанностей Наблюдательного совета.

Поделиться:
249

Актуально

Xроника

На Джыдыр дюзю Гурбангулы Бердымухамедову преподнесен в дар карабахский скакун ...

Точка зрения

Вспомните Шушу: Иранские медиа атакуют дипломатическую роль Баку, забывая о ...

Общество

Финансовая отчетность Фонда Возрождения Карабаха за 2024 год успешно прошла аудит, ...

Точка зрения

Слово длиной в 150 лет: от «Экинчи» до информационной Победы

Общество

В Баку за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 7549 преступлений

Выпускники 2024-2025 годов получат золотые и серебряные медали - СПИСОК

Жара в Азербайджане: Как мы можем помочь животным её пережить?

Университет ADA объявил количество бюджетных мест, направления и баллы на 2025–2026 учебный год - ФОТО

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Поезда на одной из станций Баку будут ждать пассажиров дольше - ВИДЕО

На Азербайджан с этой даты надвигаются ливни с грозами и градом

«Доведение до самоубийства»? Прокуратура расследует смерть девушки в Бинагади - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджан прибыла очередная группа украинских детей - ФОТО

Последние новости

Главы Совбезов Армении и Ирана обсудили вопрос разблокирования коммуникаций в регионе

Сегодня, 16:43

В Баку за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 7549 преступлений

Сегодня, 16:35

Выпускники 2024-2025 годов получат золотые и серебряные медали - СПИСОК

Сегодня, 16:30

Вспомните Шушу: Иранские медиа атакуют дипломатическую роль Баку, забывая о провале своего посредничества в 1992 году

Сегодня, 16:20

Мерц и Стармер подписали договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны

Сегодня, 16:15

Жара в Азербайджане: Как мы можем помочь животным её пережить?

Сегодня, 16:00

Университет ADA объявил количество бюджетных мест, направления и баллы на 2025–2026 учебный год - ФОТО

Сегодня, 15:55

На Джыдыр дюзю Гурбангулы Бердымухамедову преподнесен в дар карабахский скакун по кличке «Достлуг» - ФОТО

Сегодня, 15:45

Азербайджанец, захваченный в плен вооруженными силами Армении: Я подвергался пыткам, меня избивали

Сегодня, 15:40

В Баку мужчина дважды ударил жену ножом, а потом выстрелил в нее

Сегодня, 15:20

Еще 43 семьям, переселившимся в село Кенгерли Агдамского района, вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:10

Франции пришлось уйти: в Сенегале больше нет французских войск

Сегодня, 14:52

Президент Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили усадебный комплекс Мехмандаровых в Шуше - ФОТО

Сегодня, 14:45

В России хотят лишить детей мигрантов бесплатного образования

Сегодня, 14:40

«Он спас не только мою жизнь»: история человека, которому подарили второе дыхание

Сегодня, 14:30

Президент Азербайджана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше - ФОТО

Сегодня, 14:25

На дороге Баку-Газах произошло ДТП, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:23

МВД предупреждает водителей о риске возгорания автомобилей - ВИДЕО

Сегодня, 14:20

Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили дом-музей Бюльбюля в Шуше - ФОТО

Сегодня, 14:10

Песков: Москва ведет прямые переговоры с Киевом при посредничестве Вашингтона

Сегодня, 14:03
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45