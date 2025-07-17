Финансовая отчетность Фонда Возрождения Карабаха за 2024 год успешно прошла аудит, проведённый компанией «PwC Азербайджан»

Фонд Возрождения Карабаха опубликовал финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также отчет (мнение) независимого аудитора «PwC Азербайджан» по результатам аудиторской проверки за соответствующий период.

Финансовая отчетность Фонда включает отчет о финансовом положении (баланс) на 31 декабря 2024 года, отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, завершившийся на указанную дату, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств.

В аудиторском заключении, представленном компанией «PwC Азербайджан», независимым аудитором, назначенным решением Наблюдательного совета Фонда, по финансовой отчетности Фонда Возрождения Карабаха на 31 декабря 2024 года отмечается: «По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение Фонда Возрождения Карабаха («Фонд») по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, завершившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

Следует отметить, что мнение аудитора было принято соответствующим решением Наблюдательного совета.

Для информации сообщаем, что в течение 2024 года в Фонд Возрождения Карабаха было передано пожертвований на общую сумму 80 286 899 манатов.

Также следует отметить, что, разместив часть своих свободных средств в ценные бумаги, Фонд в 2024 году получил финансовый (инвестиционный) доход в размере 74 579 021 маната.

Полученный финансовый доход увеличился на 58% по сравнению с показателями 2023 года. В результате доля финансового дохода в общем годовом доходе Фонда увеличилась с 18,60% до 48,16%.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2024 года общий объем активов Фонда увеличился на 9,5% или на 140,7 миллиона манатов и составил 1 617 812 902 маната.

Также следует отметить, что налог на прибыль Фонда за 2024 год составил 14 596 022 маната, что на 5 198 877 манатов (55,32%) больше по сравнению с 2023 годом.

С документами финансовой отчетности Фонда и аудиторского заключения можно ознакомиться на официальном сайте Фонда на азербайджанском и английском языках.

На азербайджанском языке: https://qdf.gov.az/media/files/article/255/MHBS-uygun-Maliyye-Hesabatlari-ve-Musteqil-Auditorun-Hesabati-2024.pdf

На английском языке: https://qdf.gov.az/media/files/article/255/IFRS-Financial-Statements-and-Independent-Auditor-s-Report-2024.pdf

Напоминаем, что в соответствии с Уставом Фонда Возрождения Карабаха, созданного на основании Указа Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 4 января 2021 года, Фонд в своей деятельности и управлении применяет прогрессивные стандарты корпоративного управления. В соответствии с этими стандартами назначение внешнего аудитора и утверждение аудиторского отчета являются одними из основных обязанностей Наблюдательного совета.