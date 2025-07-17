Парламент Суринама утвердил первую женщину-президента

Парламент Суринама в воскресенье одобрил кандидатуру Дженнифер Саймонс на пост президента, тем самым впервые в истории республики передав высшую государственную должность женщине.

Бывший спикер парламента и врач по профессии 71-летняя Саймонс приходит к власти в критический момент: страна стоит на пороге ожидаемого нефтяного бума, который способен кардинально изменить экономическое положение государства.

В Суринаме президент избирается косвенным голосованием: члены Национальной ассамблеи голосуют за кандидата, которому необходимо заручится как минимум двумя третями голосов. После утверждения ее кандидатуры в парламенте Саймонс выступила с краткой речью, в которой поблагодарила коллег за доверие и выразила готовность посвятить себя служению стране. Она также отметила, что уделит приоритетное внимание молодежи и тем слоям населения, которым исторически не доставались равные возможности.

«Я прекрасно осознаю ответственность, возложенную на нас, и эта ответственность усугубляется тем, что я первая женщина на этой должности», - подчеркнула Саймонс.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова