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Сергей Миронов ополчился на крупнейшие рынки Москвы и требует проверки азербайджанских диаспор

First News Media12:10 - Сегодня
Сергей Миронов ополчился на крупнейшие рынки Москвы и требует проверки азербайджанских диаспор

Депутат Госдумы РФ, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов написал в соцсетях, что именно по его запросу был задержан сын главы азербайджанской диаспоры Урала Мутвалы Шихлинский.

«После моего запроса генпрокурору задержан сын главы азербайджанской диаспоры Урала, который совершил наезд на спецназовца», - написал он.

«Также жду результатов по главной теме моего обращения – проверка всех азербайджанских диаспор, включая крупнейшие московские рынки «Садовод» и «Фуд Сити»», - добавил Миронов.

По данным из открытых источников, одним из владельцев этих крупнейших рынков Москвы является уроженец Азербайджана Год Нисанов.

Как сообщалось, 16 июля Ленинским районным судом г. Екатеринбурга было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шихлинского Мутвалы Шахина оглы, который органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ.

По результатам рассмотрения, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 14 сентября 2025 года.

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