В Баку состоится очередная ярмарка «Из села в город»

19-20 июля в столице состоится очередная ярмарка «Из села в город», организуемая ОАО «Аграрные закупки и снабжение» в подчинении Министерства сельского хозяйства.

Как говорится в сообщении ведомства, основная цель традиционно организуемой ярмарки - расширить возможности сбыта продукции местных фермеров и обеспечить жителей города полезными и натуральными продуктами.

В ярмарке примут участие около 50 фермеров из примерно 20 регионов страны, которые выставят на продажу почти 150 наименований сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Контроль качества реализуемой продукции будет осуществляться Агентством продовольственной безопасности Азербайджана. В случае возникновения вопросов относительно качества продукции граждане смогут обратиться в передвижную пищевую лабораторию, работающую на ярмарке, и сдать продукцию на анализ.

Ярмарка будет проходить в течение двух дней - с 9:00 до 19:00 - по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (возле станции метро «Гянджлик»).

Отметим, что фермеры, участвующие в ярмарке, бесплатно обеспечиваются прилавками, весами и другим необходимым оборудованием.