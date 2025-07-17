Руководитель Администрации Президента Азербайджана встретился с делегацией Счетной палаты ОАЭ - ФОТО

17 июля руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев встретился с делегацией, возглавляемой председателем Счетной палаты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хумаидом Обейдом Абу Шибсом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним состоянием отношений между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые носят характер стратегического партнерства. В этой связи было особо подчеркнуто, что недавний визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты и подписанное с участием глав государств двух стран «Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов» создали прочную основу для дальнейшего расширения взаимодействия.

Было констатировано, что в последние годы отношения между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами в экономической, транспортной, энергетической, культурной и других сферах неуклонно и динамично развиваются. Отмечено, что компании ОАЭ реализовали в Азербайджане ряд успешных проектов в области использования альтернативных и возобновляемых источников энергии.

На встрече было подчеркнуто, что масштабные строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжаются стремительными темпами. Отмечено, что в результате проделанной работы бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в родные дома. В то же время выражена благодарность ОАЭ за финансовую поддержку, оказываемую Объединенными Арабскими Эмиратами проводимым в Азербайджане мероприятиям по гуманитарному разминированию.

Были также обсуждены деятельность Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики и Счетной палаты Объединенных Арабских Эмиратов, проделанная работа и конституциональные реформы в сфере борьбы с коррупцией, меры по совершенствованию законодательной базы, повышению отчетности и ответственности в деятельности государственных органов, а также возможности расширения двустороннего и международного сотрудничества в указанных областях.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.