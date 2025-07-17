Стихийное бедствие в Пакистане: сотни пострадавших - ФОТО

Проливные дожди, начавшиеся в среду утром в пакистанской провинции Пенджаб, за 24 часа привели к гибели как минимум 63 человек и травмам ещё около 290, сообщили в Национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями.

По официальным данным, большинство погибших стали жертвами обрушившихся зданий, остальные либо утонули, либо получили смертельные удары током. Власти города Равалпинди, расположенного неподалёку от столицы Исламабада, объявили 17 июля государственным выходным. Местных жителей призвали оставаться дома, а тех, кто проживает вблизи протекающей через город реки, – к эвакуации.

Стоит отметить, что с начала сезона муссонных дождей в конце июня число погибших по всей стране достигло почти 180 человек, при этом более половины жертв - дети. Наводнения вызвали временное закрытие ряда скоростных автомагистралей в Пенджабе, а также задержки и отмены десятков авиарейсов. Власти провинции предупреждают о продолжении неблагоприятных погодных условий и ожидают новых ливней и внезапных наводнений в течение выходных. На данный момент тысячи спасателей приведены в состояние повышенной готовности.

Пакистан, с населением около 250 миллионов человек, относится к числу стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. Его климат формируют две основные погодные системы: одна вызывает высокие температуры и засухи, другая – муссонные дожди. Кроме того, в стране находится свыше 13 тысяч ледников, которые тают с ускоряющейся скоростью, усугубляя риск природных катастроф.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова