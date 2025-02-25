 В Гааге состоялась презентация книг о Ходжалинском геноциде - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В Гааге состоялась презентация книг о Ходжалинском геноциде - ФОТО

First News Media19:30 - Сегодня
В Гааге состоялась презентация книг о Ходжалинском геноциде - ФОТО

В Гааге на нидерландском языке были представлены книги «Они никогда не вырастут» (Ze werden nooit voordung) и «Есть один из Ходжалы» (Geesten uit Khojaly) журналистки, писательницы-публицистки Сарии Муслимгызы, потерявшей в Ходжалинской трагедии членов своей семьи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эта книга в переводе писателя Генри ван Ренса, описывающая ту страшную ночь, была встречена с большим интересом. Основная причина перевода книги на нидерландский язык заключается в том, что Международный суд находится именно в Королевстве Нидерландов. Автор Сария Муслимгызы, вернувшаяся в Ходжалы спустя 32 года, сказала, что Нидерланды должны обеспечить наказание виновных в Ходжалинском геноциде. Говоря о возвращении жизни в Ходжалы, которого она ждала многие годы, она пожелала, чтобы наш народ больше не переживал подобных лишений.

Отметим, что в Королевстве Нидерландов прошла и мемориальная церемония, посвященная 33-й годовщине Ходжалинского геноцида. В Гааге был посещен памятник жертвам Ходжалинской трагедии. Память жертв Ходжалинского геноцида и героев, погибших за Родину, была почтена минутой молчания. Перед памятником были возложены венок и цветы.

Поделиться:
75

Актуально

Мнение

Азербайджано-пакистанское стратегическое партнерство выходит на новый уровень

Общество

Госслужащим, назначенным на должность вне места жительства, будет выплачиваться ...

1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Общество

В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся

Политика

В Гааге состоялась презентация книг о Ходжалинском геноциде - ФОТО

Посольство Польши в Баку поделилось публикацией о Ходжалинском геноциде - ФОТО

Замминистра Нидерландов высоко оценил итоги встреч в Баку

Министр: Азербайджан скоро получит пакистанские истребители JF-17 Thunder

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

МИД: Мины, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают угрожать жизни людей

Президент: Весь Карабахский регион, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это воочию видим каждый день

МИД прокомментировал прекращении деятельности представительства BBC в Азербайджане

МИД Азербайджана опубликовал поздравление по случаю Международного дня родного языка

Последние новости

В Гааге состоялась презентация книг о Ходжалинском геноциде - ФОТО

Сегодня, 19:30

Семья из РФ назвала новорожденного Трампом

Сегодня, 19:15

В Азербайджане будет создана Комиссия по ротации госслужащих

Сегодня, 19:00

Госслужащим, назначенным на должность вне места жительства, будет выплачиваться ежемесячная компенсация в размере 250 манатов

Сегодня, 18:45

Посольство Польши в Баку поделилось публикацией о Ходжалинском геноциде - ФОТО

Сегодня, 18:30

Полиция разобралась со скользящими детьми - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

В Азербайджане выплачены пенсии за февраль

Сегодня, 18:02

В Гяндже девушка скончалась после введения наркоза

Сегодня, 17:41

На проспекте Гейдара Алиева восстановлено движение транспорта – ФОТО

Сегодня, 17:39

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Сегодня, 17:36

В Индии слоны напали на людей, есть жертвы

Сегодня, 17:34

Получите XalqKart бесплатно!

Сегодня, 17:29

Лавров заявил о недопустимости разделения Сирии

Сегодня, 17:24

Арагчи: Тегеран не видит возможности для переговоров с США

Сегодня, 17:22

Госслужащие США подали иск против администрации Трампа

Сегодня, 17:20

В эти дни в Азербайджане ожидаются дожди и снег

Сегодня, 17:03

Туск сломал ногу, катаясь на горных лыжах

Сегодня, 16:55

Агентство: В Азербайджане тарифы на воду не окупают расходов

Сегодня, 16:50

Замминистра Нидерландов высоко оценил итоги встреч в Баку

Сегодня, 16:45

В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся

Сегодня, 16:40
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назадСегодня, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55