В Гааге состоялась презентация книг о Ходжалинском геноциде - ФОТО

В Гааге на нидерландском языке были представлены книги «Они никогда не вырастут» (Ze werden nooit voordung) и «Есть один из Ходжалы» (Geesten uit Khojaly) журналистки, писательницы-публицистки Сарии Муслимгызы, потерявшей в Ходжалинской трагедии членов своей семьи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эта книга в переводе писателя Генри ван Ренса, описывающая ту страшную ночь, была встречена с большим интересом. Основная причина перевода книги на нидерландский язык заключается в том, что Международный суд находится именно в Королевстве Нидерландов. Автор Сария Муслимгызы, вернувшаяся в Ходжалы спустя 32 года, сказала, что Нидерланды должны обеспечить наказание виновных в Ходжалинском геноциде. Говоря о возвращении жизни в Ходжалы, которого она ждала многие годы, она пожелала, чтобы наш народ больше не переживал подобных лишений.

Отметим, что в Королевстве Нидерландов прошла и мемориальная церемония, посвященная 33-й годовщине Ходжалинского геноцида. В Гааге был посещен памятник жертвам Ходжалинской трагедии. Память жертв Ходжалинского геноцида и героев, погибших за Родину, была почтена минутой молчания. Перед памятником были возложены венок и цветы.