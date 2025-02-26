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Журналист из Гваделупы: Азербайджан – единственная страна Восточной Европы, поддерживающая нашу борьбу с колониализмом

First News Media14:50 - Сегодня
Журналист из Гваделупы: Азербайджан – единственная страна Восточной Европы, поддерживающая нашу борьбу с колониализмом

Азербайджан – единственная страна Восточной Европы, которая помогает нашему народу в борьбе с колониализмом.

Об этом заявил прибывший из Гваделупы журналист телеканала CANAL10 Зандронис Даник на встрече с членами созданной в Милли Меджлисе Группы поддержки народа Корсики.

«В 1967 году Франция совершила массовую резню против нашего народа. Эти люди просто требовали права на труд. Политика, проводимая Францией, очень сложна. Нам как средствам массовой информации очень сложно продолжать свою работу. Потому что мы сталкиваемся с трудностями в публикации информации. Различные газеты и журналы, желавшие донести правду, были наказаны. «Но, несмотря на все это, мы продолжим нашу борьбу», - подчеркнул З.Даник.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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