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В Казахстане почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

First News Media20:20 - Сегодня
В Казахстане почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

В Астане в посольстве Азербайджана прошло памятное мероприятие, посвящённое 33-й годовщине трагедии в Ходжалы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, средств массовой информации, историки, учёные, а также азербайджанцы, проживающие в Казахстане.

Собравшиеся почтили минутой молчания память жертв Ходжалы и всех шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана.

Участники возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева и стенду, посвящённому трагическим событиям 1992 года.

Открывая мероприятие, посол Азербайджана Агалар Атамогланов отметил, что в результате событий в Ходжалы погибли 613 человек, 1275 мирных жителей, среди которых старики, дети и женщины, были взяты в плен, 487 человек стали инвалидами, а 150 пропали без вести.

«Впервые в 1994 году по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева парламент Азербайджана дал политическую оценку трагедии. С 2008 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева начата международная информационная кампания «Справедливость к Ходжалы!», - сказал посол.

Посол подчеркнул, что парламенты 17 стран, а также 24 штата США приняли резолюции и решения, осуждающие массовые убийства мирных жителей в Ходжалы и квалифицирующие их как преступление против человечности.

Агалар Атамогланов отметил, что под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева оккупированные территории были освобождены.

«Территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена в соответствии с международным правом. Историческая справедливость восторжествовала», — добавил посол, рассказав о широкомасштабных восстановительных работах, ведущихся на освобождённых территориях.

Посол упомянул судебный процесс, проходящий в Бакинском военном суде над лицами, обвиняемыми в военных преступлениях.

Он отметил, что эти лица обвиняются в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или её насильственное удержание.

«Мы всегда верили, что когда-нибудь они ответят перед судом за свои чудовищные преступления. Справедливость рано или поздно восторжествует», — подчеркнул посол.

Также он напомнил, что в феврале прошлого года Президент Азербайджана заложил в городе Ходжалы фундамент Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.

Далее выступили генеральный директор Института истории Казахстана и Центральной Азии Самат Жуматайулы и историк Данияр Касымов, которые отметили важность сохранения исторической памяти о трагических событиях в Ходжалы.

Вниманию участников был представлен документальный фильм, повествующий о событиях в Ходжалы.

В ходе мероприятия была организована выставка фотографий, посвященная Ходжалинскому геноциду. В конце мероприятия был дан эхсан.

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