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В кыргызском Оше демонтировали один из самых высоких памятников Ленину

First News Media12:30 - Сегодня
В кыргызском Оше демонтировали один из самых высоких памятников Ленину

Памятник Владимиру Ленину демонтировали в кыргызском городе Ош, сообщили ТАСС местные жители.

Город является вторым по величине после Бишкека - столицы Кыргызстана.

Монумент располагается в центре города. По данным открытых источников, высота памятника составляет около 25 метров - это один из самых высоких памятников Ленину в Центральной Азии и в мире в целом.

В администрации города пока не ответили на вопрос, будет ли памятник перенесен или он окончательно демонтирован.

Монумент Владимиру Ленину располагается также в Бишкеке. Ранее памятник перенесли с центральной площади Ала-Тоо за здание Национального исторического музея.

Источник: ТАСС

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