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После ссоры с Трампом Маск может поддержать демократов и «уничтожить» Республиканскую партию - СМИ

First News Media10:20 - Сегодня
После ссоры с Трампом Маск может поддержать демократов и «уничтожить» Республиканскую партию - СМИ

Миллиардеру Илону Маску безразлично то, что представители Республиканской партии могут потерять большинство в Палате представителей США, он «готов уничтожить» эту политическую силу и даже поддержать демократов, сообщает NBC News.

«Мы уже знаем, что республиканцы потеряют Палату представителей. Сенат, вероятно, останется за ними, но Илону безразлична вся эта партийная история», — рассказал советник Маска на условиях анонимности.

Он пояснил, что Маску безразличны Республиканская партия или место в Конгрессе, ведь «он готов уничтожить их».

Журналисты подчеркнули, что республиканцы все больше обеспокоены риском потерять свои должности, в частности в контексте промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. В разговорах с конгрессменами и их советниками стало очевидно: становиться на сторону либо Трампа, либо Маска — чрезвычайно рискованно.

«Я держусь в стороне. В Притчах есть хороший стих: «Не вмешивайся в чужие ссоры». Я на этот раз остаюсь в стороне», — отметил конгрессмен Дон Бейкон.

В то же время союзники Трампа уже призывают президента к жестким действиям против Маска. В частности, бывший советник Белого дома Стив Бэннон предложил аннулировать все контракты с компаниями, связанными с бизнесменом, и инициировать масштабные расследования. По его мнению, проверке должны подлежать миграционный статус бизнесмена, допуски к секретной информации, подозрения в употреблении наркотиков, связи с Китаем и его якобы попытки привлечь председателя КНР Си Цзиньпина к инаугурации Трампа.

Авторы материала также отметили, что несколько месяцев назад Маск заявлял о намерении передать 100 млн долларов на связанные с Трампом политические комитеты. Однако, по словам его советника, эти средства уже не поступят, а сам бизнесмен может даже поддержать демократов.

«Денег больше нет. Это закончено. Он пойдет на полное уничтожение. Поддержит демократов, если придется.

Без сомнений», — подчеркнул советник.

В Демократической партии конфликт между Трампом и Маском встретили с открытым удовольствием.
«Это как Рождество», — прокомментировал один из политтехнологов политсилы.

Напомним, ссора с Маском побудила Трампа отказаться от своей Tesla.

6 июня Маск поддержал импичмент Трампу и заявил, что SpaceX выводит из эксплуатации космический корабль Dragon.

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