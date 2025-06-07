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Продолжается инициированная Лейлой Алиевой благотворительная акция по случаю Гурбан байрамы - ФОТО

First News Media13:10 - Сегодня
Продолжается инициированная Лейлой Алиевой благотворительная акция по случаю Гурбан байрамы - ФОТО

Продолжается инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой благотворительная акция по случаю Гурбан байрамы, в рамках которой малообеспеченным семьям передается мясо жертвенных животных.

Как сообщали в IDEA, очередным адресом этой благотворительной акции, реализуемой в рамках социального проекта «Наша кухня», стал Гарадагский район города Баку. Мясо жертвенных животных было передано проживающим здесь 200 малообеспеченным семьям.

Основная цель социального проекта «Наша кухня», реализуемого по инициативе Лейлы Алиевой, - дальнейшее укрепление духа солидарности в обществе. Проект предусматривает обеспечение малообеспеченных семей и нуждающихся горячим питанием и продовольственной помощью. С момента начала своей деятельности волонтеры «Нашей кухни» сумели предоставить горячее питание и продовольственную помощь сотням тысяч людей, проживающих в Баку и близлежащих регионах, привнеся тепло и надежду в их повседневную жизнь.

Отметим, что запущен сайт проекта «Наша кухня», позволяющий делать пожертвования и присоединиться к волонтерской деятельности.

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