Партия Сержа Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера для запуска вотума недоверия Пашиняну

Республиканская партия Армении (РПА) в рамках процесса импичмента премьер-министра Никола Пашиняна выдвинет кандидатом на пост главы правительства зампреда РПА Армена Ашотяна, пишет газета «Грапарак».

Накануне возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном бывшая правящая РПА предложила парламентской фракции «Честь имею» (де-факто, своей фракции) начать процесс вынесения вотума недоверия премьеру страны Николу Пашиняну.

Учитывая то, что до сих пор оппозиционными депутатами не была представлена кандидатура на пост премьера, в партии предложили выдвинуть на пост главы кабмина представителя совета РПА. Газета пишет, что в ближайшие дни партия заявит о выдвижении кандидатуры зампреда РПА Армена Ашотяна.

При этом издание отмечает, что до этого фигурировало имя бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна (сформировавшего вместе с РПА блок «Честь имею»), однако позже они остановились на имени Ашотяна. Ранее фракция «Честь имею» отказалась поддержать кандидатуру лидера партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна.

Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру на пост премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. В две оппозиционные фракции – «Армения» и «Честь имею» - входят 34 депутата. У правящей партии «Гражданский договор» - 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус.