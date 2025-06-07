Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США

Миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с американским президентом Дональдом Трампом заявил о необходимости создания новой политической партии в США.

Ранее Маск опубликовал на своей странице в соцсети X опрос о необходимости создания новой партии.

За выступили 80,4% респондентов, всего за сутки в опросе приняли участие более 5,6 млн пользователей.

«Люди высказали свое мнение. В Америке нужна новая политическая партия для представления 80 процентов тех, кто посередине (между демократами и республиканцами - ред.)! И именно 80 процентов опрошенных, согласились. Это судьба», — написал Маск.

В своей следующей публикации Маск, вероятно, раскрыл будущее название партии —America Party (Партия «Америка»).

Ранее между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который президент назвал «большим единым и красивым», а Маск - «отвратительной мерзостью».

Предприниматель призвал «убить законопроект», а Трамп ответил, что разочарован Маском, так как «сделал для него многое».

После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%.

Источник: РИА Новости