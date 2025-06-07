Вниманию пользователей системы «Возврат НДС» - возникнут сложности

Как ранее сообщалось, сегодня с 10:00 до 00:00 в Центре обработки данных Государственной налоговой службы будут проводиться профилактические работы.

В связи с этим доступ к официальному сайту ведомства и электронным услугам, предоставляемым через Интернет-налоговую службу, будет временно недоступен.

В рамках указанных работ будут проведены технические настройки на портале «Возврат НДС». В связи с этим сегодня могут возникнуть затруднения при считывании чеков для возврата НДС как на портале «Возврат НДС», так и в приложении Birbank.

С 8 июня пользователи вновь смогут без затруднений считывать чеки через приложение Birbank и получать возврат НДС.

Отметим, что суммы НДС, возвращаемые по прямым QR-платежам, будут перечислены 8 июня, а по другим видам платежей — 7 июня. Остальные возвраты будут осуществлены в течение ближайших дней.

Источник: Trend