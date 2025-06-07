СНБ Армении опровергла информацию о похищении армянских подростков азербайджанцами - ФОТО

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении опровергла информацию о том, что сюникские подростки Карен Джангирян и Андрей Гягунц были похищены азербайджанской стороной.

В сообщении Службы говорится, что двое несовершеннолетних жителей общины Тех Сюникской области рассказали в беседе с армянскими силовиками, что пошли за домашним скотом и заблудились, не сориентировавшись на местности из-за тумана.

Накануне глава общины Давид Гулунц сообщил, что подростки переданы армянской стороне. Он уточнил, что их состояние удовлетворительное. Позже информацию подтвердила и СНБ Армении.

Представители общины также опубликовали фотографию ребят.

Напомним, 6 июня СНБ заявила, что несовершеннолетние жители села Тех Карен Джангирян и Андрей Гягунц потеряли ориентир неподалеку от села Аравус и случайно оказались на территории Азербайджана.

Источник: Sputnik Армения