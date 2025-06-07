В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам за службу в ЧВК «Вагнер»

25-летний гражданин Узбекистана, вступивший в ряды ЧВК «Вагнер», приговорен на родине к 5 годам ограничения свободы по статье «Наемничество».

Согласно материалам дела, мужчина в июле 2021 года уехал в Самарскую область на заработки, а в ноябре 2022 года вступил в ряды «Вагнера», после чего принял участие в российской-украинской войне. В октябре 2024 года он вернулся на родину, где был задержан правоохранительными органами. В его телефоне были обнаружены данные, подтверждающие участие в боевых действиях.

Суд признал 25-летнего мужчину виновным по п. 1 ст. 154 уголовного кодекса республики («Наемничество»).

«Назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет», - говорится в тексте приговора.

Законодательство Узбекистана предусматривает за наемничество наказание до 10 лет лишения свободы.

Источник: ТАСС