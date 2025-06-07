СМИ: На юге Газы 12 человек погибли и более 40 пострадали в результате бомбардировки

По меньшей мере 12 человек погибли и более 40 пострадали в результате бомбардировки Израилем города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, удар был нанесен по палаточному лагерю для перемещенных лиц.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в Газе - освобождение всех заложников.

Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил в мае, что армия Израиля вступила в решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому движения ХАМАС в секторе Газа.

Источник: ТАСС