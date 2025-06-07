США заявили о согласии Китая возобновить поставки редкоземельных элементов

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился на возобновление поставок редкоземельных металлов в США.

Об этом 6 июня сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Да, согласился», — сказал Трамп журналистам.

Кроме того, он отметил, что стороны «очень далеко» продвинулись в вопросе заключения торговой сделки.

Это первые результаты масштабного экономического противостояния — что будет дальше, если пошлины снимут с паузы.

Трамп в этот же день сообщил о том, что новая министерская встреча США и Китая по вопросам двусторонней торговли пройдет в Лондоне 9 июня. Он также выразил надежду, что переговоры пройдут «очень хорошо».

Источник: «Известия»