США заявили о согласии Китая возобновить поставки редкоземельных элементов
Председатель КНР Си Цзиньпин согласился на возобновление поставок редкоземельных металлов в США.
Об этом 6 июня сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Да, согласился», — сказал Трамп журналистам.
Кроме того, он отметил, что стороны «очень далеко» продвинулись в вопросе заключения торговой сделки.
Это первые результаты масштабного экономического противостояния — что будет дальше, если пошлины снимут с паузы.
Трамп в этот же день сообщил о том, что новая министерская встреча США и Китая по вопросам двусторонней торговли пройдет в Лондоне 9 июня. Он также выразил надежду, что переговоры пройдут «очень хорошо».
Источник: «Известия»
259