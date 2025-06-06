Посол Элин Сулейманов в интервью каналу GB News ответил на обвинения в связи с Рубеном Варданяном

В интервью телеканалу GB News, имеющему в Британии многочисленную зрительскую аудиторию посол Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые лицами, лоббирующими Рубена Варданяна.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол сообщил, что Рубен Варданян обвиняется в подстрекательстве к сепаратизму, военных преступлениях, финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, угрозах азербайджанским должностным лицам терроризмом и других преступлениях. Международный суд и Рабочая группа по правам человека Совета ООН по произвольным задержаниям отклонили претензии армянской стороны по делу Рубена Варданяна.

Дипломат отметил, что претензии тех, кто хочет придать делу Рубена Варданяна религиозную окраску, необоснованны, и подчеркнул, что обвиняемому были предоставлены условия для пользования библиотекой в тюрьме.