 Посол Элин Сулейманов в интервью каналу GB News ответил на обвинения в связи с Рубеном Варданяном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Посол Элин Сулейманов в интервью каналу GB News ответил на обвинения в связи с Рубеном Варданяном

First News Media22:45 - 06 / 06 / 2025
Посол Элин Сулейманов в интервью каналу GB News ответил на обвинения в связи с Рубеном Варданяном

В интервью телеканалу GB News, имеющему в Британии многочисленную зрительскую аудиторию посол Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые лицами, лоббирующими Рубена Варданяна.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол сообщил, что Рубен Варданян обвиняется в подстрекательстве к сепаратизму, военных преступлениях, финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, угрозах азербайджанским должностным лицам терроризмом и других преступлениях. Международный суд и Рабочая группа по правам человека Совета ООН по произвольным задержаниям отклонили претензии армянской стороны по делу Рубена Варданяна.

Дипломат отметил, что претензии тех, кто хочет придать делу Рубена Варданяна религиозную окраску, необоснованны, и подчеркнул, что обвиняемому были предоставлены условия для пользования библиотекой в тюрьме.

Поделиться:
339

Актуально

Политика

Посол Элин Сулейманов в интервью каналу GB News ответил на обвинения в связи с ...

В мире

Два человека, пересекшие территорию Азербайджана, возвращены в Армению

Общество

АЖД усиливает работу в связи с Гурбан байрамы

Политика

Пашинян поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Политика

Посол Элин Сулейманов в интервью каналу GB News ответил на обвинения в связи с Рубеном Варданяном

Сайт Diplomatic World Sweden опубликовал статью о Бакинском энергетическом форуме

Пашинян поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Пашинян и Пезешкиан обсудили вопросы региональной безопасности

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

МИД: В результате минного террорa Армении против Азербайджана погибли и пострадали 397 человек - ФОТО

Аллахшукюр Пашазаде: Встречаться с Гарегином II считаю ниже своего достоинства

Джейхун Байрамов обсудил с представителем ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе

Эльчин Амирбеков: Сложилась историческая возможность для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Последние новости

Токаев призвал реформировать структуры ООН

Сегодня, 00:00

Сборная Азербайджана обыграла Казахстан

06 / 06 / 2025, 23:35

Российский суд арестовал оскорблявшего мусульман армянского предпринимателя и блогера

06 / 06 / 2025, 23:10

Посол Элин Сулейманов в интервью каналу GB News ответил на обвинения в связи с Рубеном Варданяном

06 / 06 / 2025, 22:45

Два человека, пересекшие территорию Азербайджана, возвращены в Армению

06 / 06 / 2025, 22:33

Сайт Diplomatic World Sweden опубликовал статью о Бакинском энергетическом форуме

06 / 06 / 2025, 22:00

Гасперини возглавил итальянский футбольный клуб «Рома»

06 / 06 / 2025, 21:45

Зеленский планирует встретиться с Трампом на полях саммита G7

06 / 06 / 2025, 21:20

АЖД усиливает работу в связи с Гурбан байрамы

06 / 06 / 2025, 20:30

ООН: Уровень Тихого океана ставит под угрозу островные государства

06 / 06 / 2025, 20:10

В Сумгайыте обнаружено тело 45-летней женщины

06 / 06 / 2025, 19:40

Пашинян поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

06 / 06 / 2025, 19:21

Новый вирус назвали причиной будущей катастрофы

06 / 06 / 2025, 18:45

Трамп избавится от своего автомобиля Tesla из-за конфликта с Маском

06 / 06 / 2025, 18:30

Пашинян и Пезешкиан обсудили вопросы региональной безопасности

06 / 06 / 2025, 18:15

​​​​​​​Rauf & Faik поздравили поклонников с праздником Гурбан кадром из Баку - ФОТО

06 / 06 / 2025, 18:00

Скандальную фразу Пашиняна в адрес одного из архиепископов изучает госкомиссия

06 / 06 / 2025, 17:45

Грузия запретила ввоз крупной партии цветов из Армении

06 / 06 / 2025, 17:31

Состоялась конференция по изменению климата в туризме - ФОТО

06 / 06 / 2025, 17:30

Трамп заявил, что не жаждет разговора с Маском

06 / 06 / 2025, 17:16
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36