В некоторых районах Азербайджана шел дождь, в Шахдаге выпал снег

Обнародована фактическая погода в Азербайджане по состоянию на 10:00 7 июня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, на территории страны продолжает сохраняться дождливая погода. В некоторых местах осадки носили характер интенсивных ливней.

Количество выпавших осадков составило: в Огузе - 59 мм, Габале - 42 мм, Шамахы - 37 мм, Гахе - 35 мм, Шеки - 24 мм, Загатале и Балакене - 13 мм, Тертере, Губе и Гобустане - 12 мм, Баку и на Абшеронском полуострове - 11 мм, на Шахдаге - 10 мм. В Исмайыллы, Хыналыге, Ордубаде, Мингячевире, Зардабе, Зангилане, Гусаре, Шахбузе, Бейлагане, Сабирабаде, Гёйчае, Алтыагадже, Гёйгёле, Кюрдамире, Халтане, Нафталане, Лерике, Ширване, Бейлагане, Шабране, Евлахе, Физули, Кельбаджаре, Гёранбое, Гедабее, Нефтчале, Товузе, Шамкире, Дашкесане, Гяндже, Агдаме, Ярдымлы и Джульфе количество осадков составило от 1 до 9 мм. На Шахдаге выпал снег.

Примерно в 00:55 7 июня в Газахе выпал град диаметром 15 мм.

Максимальная температура воздуха была зафиксирована в Баку и на Абшеронском полуострове - до 25 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 31, в равнинных районах - 33, а в горах - до 21 градуса выше нуля.

Дожди, наблюдаемые на территории страны, постепенно прекратятся в большинстве районов вечером 7 июня, а 8 июня осадков преимущественно не ожидается.