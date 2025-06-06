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Сайт Diplomatic World Sweden опубликовал статью о Бакинском энергетическом форуме

First News Media22:00 - 06 / 06 / 2025
Сайт Diplomatic World Sweden опубликовал статью о Бакинском энергетическом форуме

На сайте Diplomatic World Sweden вышла статья, посвященная 30-му юбилейному Бакинскому энергетическому форуму, проходившему 2-4 июня в рамках «Бакинской энергетической недели».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации подчеркивается впечатляющая трансформация Азербайджана - от разрушенной постсоветской республики к ключевому энергетическому партнеру Европы.

В ней отмечается, что выступление Президента Ильхама Алиева произвело сильное впечатление на собравшихся. Глава государства описал ситуацию в стране в 1990-х годах словами «инфляция достигала 1000 процентов, повсюду царила нищета, а сотни тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке», поэтому масштаб последующих преобразований представляется еще более поразительным.

Однако благодаря стратегическим решениям и политической воле страна сумела преодолеть кризис и выйти на путь устойчивого развития.

Сегодня Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран. В 2023 году объем поставок составил 25 млрд кубометров, а к 2030 году страна планирует увеличить экспортную мощность еще на 8 млрд кубометров.

При этом активно развивается сектор возобновляемой энергетики: строится 6,5 гигаватт новых мощностей, что будет составлять около 35 процентов всей энергетики страны.

Особое внимание в статье уделено Южному газовому коридору - 3500-километровой инфраструктуре, соединяющей Каспийское море с европейскими рынками. Этот проект назван не только инженерным достижением, но и геополитическим прорывом.

Авторы статьи подчеркивают, что Азербайджан не просто поставщик углеводородов, но и новатор, активно инвестирующий в солнечную и ветровую энергетику. Потенциал ветроэнергетики Каспийского моря уже привлек интерес ведущих компаний из Финляндии и Норвегии. Их участие обусловлено не гуманитарными мотивами, а признанием технологического и инвестиционного потенциала страны.

В заключение публикации отмечается, что Азербайджан занял прочное место в энергетической архитектуре Европы, став надежным партнером, формирующим повестку, а не просто следящим за трендами. Пример Азербайджана - это история о том, как стратегическое мышление, дальновидность и инвестиции в устойчивое развитие могут преобразить страну и укрепить ее позиции на международной арене.

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