В Париже почтена память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

В Культурном центре при посольстве Азербайджана во Франции состоялось памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие члены дипломатических представительств, представители диаспоры и французской общественности. В рамках церемонии была представлена выставка работ известного художника Ровшана Нура, посвященных трагическим событиям в Ходжалы.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева рассказала участникам мероприятия о Ходжалинском геноциде, подчеркнув, что это преступление против человечности, совершенное вооруженными силами Армении. Она отметила, что виновные в этом преступлении должны понести наказание в рамках международного права.

«Сегодня город Ходжалы свободен. Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, наши Вооруженные силы полностью восстановили территориальную целостность Азербайджана. Мы стали свидетелями возвращения жителей Ходжалы в родные дома и возрождения города. Однако память о Ходжалинском геноциде должна сохраняться – это наш долг. Это преступление не должен забывать не только Азербайджан, но и вся мировая общественность, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись», – заявила посол.

Лейла Абдуллаева также выразила уверенность в том, что усилия Азербайджанского государства в рамках международного права приведут к привлечению виновных в Ходжалинском геноциде к правосудию.

На мероприятии выступил Шахсувар Мирзоев, который пережил Ходжалинскую трагедию в 14-летнем возрасте и в настоящее время проживает во Франции. Он поделился воспоминаниями о той ужасной ночи, рассказав о зверствах, совершенных армянскими вооруженными формированиями. Его свидетельства глубоко тронули участников мероприятия.

Художник Ровшан Нур отметил, что в Париже впервые представлены его работы, посвященные Ходжалинской трагедии. Он подчеркнул, что считает своим долгом доносить правду об Азербайджане через искусство и проводить выставки в различных странах мира.

В завершение мероприятия азербайджанский музыкант Агарагим Гулиев, обучающийся во Франции, исполнил азербайджанские мелодии в память о жертвах трагедии в Ходжалы.