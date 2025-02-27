Азербайджан и Сербия обсудили военное сотрудничество

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии на 2025 год, с участием представителей двух стран была проведена экспертная встреча на тему «44-дневная Отечественная война и локальные антитеррористические операции».

Об этом 1news.az сообщили в Минобороны АР.

На встрече сербской делегации были представлены брифинги на темы «Путь к территориальной целостности - 44-дневная Отечественная война», «Реформы, проведенные в Азербайджанской Армии после Отечественной войны», «Стратегия обороны» и «Антитеррористические меры для восстановления суверенитета».

В ходе экспертной встречи состоялся широкий обмен мнениями по военному сотрудничеству, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита гости посетили Центральный командный пункт ВВС. На представленном здесь брифинге сербской делегации было рассказано об истории, направлении деятельности, целях и задачах командного пункта, оснащенного автоматизированными системами управления в соответствии с современными стандартами. Были даны ответы на интересующие гостей вопросы.