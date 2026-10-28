Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в борьбе с коррупцией.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"Мекканская конвенция о сотрудничестве правоохранительных органов стран ОИС была принята в 2022 году в городе Джидда, Саудовская Аравия. Азербайджан также принимал активное участие в подготовке и принятии данного документа", - отметил он.

Генпрокурор напомнил, что Азербайджан принимал участие и в двух предыдущих встречах, а третья прошла в Баку 27-28 октября.

"В рамках этой встречи Азербайджан наряду с другими государствами присоединился к конвенции. Документ уже подписан, и мы надеемся, что в ближайшее время он будет ратифицирован, после чего положения конвенции будут имплементированы в законодательство Азербайджана", - заявил Алиев.

По его словам, присоединение Азербайджана к конвенции на данном этапе имеет особое значение в связи с предстоящим председательством страны в этом формате ОИС.

"Как известно, в предстоящие годы Азербайджан будет осуществлять председательство в этом формате в рамках Организации исламского сотрудничества. Надеюсь, что в этот период наша страна продолжит эффективное сотрудничество со всеми государствами ОИС во всех направлениях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией", - подчеркнул он.

Генпрокурор также отметил, что борьба с коррупцией остается одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана.

"Президент Ильхам Алиев демонстрирует свою политическую волю в сфере борьбы с коррупцией. Как вам известно, Азербайджан присоединился к соответствующим конвенциям ООН, а также другим региональным и международным соглашениям в этой области. Мекканская конвенция является новой платформой для сотрудничества в данной сфере. Считаю, что наша деятельность в этом направлении также будет успешной", - заключил он.

10:55

Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

Об этом заявил генеральный прокурор страны Кямран Алиев на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

Алиев отметил, что благодаря масштабным правовым и институциональным реформам Азербайджан сформировал современную законодательную базу, соответствующую международным антикоррупционным стандартам.

По его словам, страна ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции, Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, а также конвенции Совета Европы о гражданско-правовой и уголовной ответственности за коррупцию.

Генпрокурор подчеркнул, что одним из ключевых факторов эффективной борьбы с коррупцией является твердая политическая воля.

«Наша страна ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции, Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, а также конвенции Совета Европы о гражданско-правовой и уголовной ответственности за коррупцию. Кроме того, Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции. В Азербайджане твердая политическая воля Президента Ильхама Алиева, направленная на реализацию комплексных профилактических и административных мер, позволила обеспечить эффективную борьбу с коррупцией», — заявил он.

Алиев также сообщил о проведении реформ судебной и правоохранительной систем и создании специализированных антикоррупционных органов.

По его словам, Азербайджан уделяет особое внимание не только карательным мерам, но и предупреждению коррупции. В этом контексте он отметил вклад центров ASAN, предоставляющих государственные услуги по принципу «единого окна», в обеспечение прозрачности государственного управления.

Генеральный прокурор также подчеркнул важность международного сотрудничества и обмена опытом, выразив уверенность, что обсуждения в Баку позволят государствам пересмотреть и обновить свои обязательства в глобальной борьбе с коррупцией.

Источник: Report