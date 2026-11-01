В Японии задержали американского морпеха за вождение в нетрезвом виде

Японская полиция задержала на острове Окинава 21-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает 1news.az со ссылкой на агентство Kyodo, инцидент произошел в городе Окинава в районе, расположенном недалеко от американской авиабазы Кадена.

Задержанным оказался капрал Калвин Монтойя Кардона, проходящий службу на американской военной базе Кэмп-Хансен.

По данным полиции, военнослужащий управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и предположительно совершил столкновение с другой машиной, после чего скрылся с места происшествия. Позднее он вернулся, и полицейские провели проверку, установив, что содержание алкоголя в его организме более чем вдвое превышало допустимую норму.

Инцидент произошел 31 октября около 00:25 по местному времени, когда американским военнослужащим запрещено покидать свои базы.

Сообщается, что задержанный признал вину в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Полиция также расследует его возможную причастность к ДТП.