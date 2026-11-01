Трамп допустил новые удары США по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону предстоит решить вопрос с еще несколькими объектами на территории Ирана, в том числе с предполагаемым подземным ядерным комплексом.

Как передает 1news.az со ссылкой на AFP, об этом американский лидер заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Мы уничтожили почти все их вооружение. Мы вывели из строя многие производственные мощности. Мы уничтожили их ядерный потенциал. Нам еще предстоит разобраться с одним или двумя объектами, но мы можем сделать это за 10 минут», — утверждал Трамп.

По его словам, одним из возможных объектов для новых ударов может стать предполагаемый подземный ядерный комплекс под горой Коланг-Газ-Ла, известной в США как Пикэкс-Маунтин (Pickaxe Mountain).

«Вероятно, нам стоит обратить внимание на Пикэкс-Маунтин и разобраться с этим вопросом. Мы можем сделать это очень быстро», — добавил президент США.