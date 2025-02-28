В Палате депутатов Мексики состоялась выставка памяти жертв Ходжалы - «Крик Ходжалы»

К 33-й годовщине Ходжалинской трагедии в Сан-Ласаро – здании Палаты депутатов Мексики – при поддержке руководства Палаты, Посольства Азербайджана в Мексике и неправительственной организации Arts Council Azerbaijan была организована выставка «Крик Ходжалы», посвященная памяти жертв трагедии.

В экспозиции представлены работы выдающегося азербайджанского художника Назима Мамедова.

На мероприятии присутствовали члены Конгресса Мексики – депутаты Эден Гарсес Медина, Клара Кардэнас Гальван, Рубен Игнасио Морейра, Марио Мигель Каррильо, другие парламентарии, представители дипломатического корпуса, местные СМИ и НПО.

Посол Азербайджана М. Талыбов подчеркнул важность донесения правды о Ходжалинском геноциде до мировой общественности и восстановления справедливости. Члены Конгресса отметили недопустимость забвения трагедии и важность уважения прав человека.

В завершение глава Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов ознакомил гостей с экспозицией. Посетителям были также предоставлены информационные материалы о Ходжалинской трагедии.