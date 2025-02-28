В Агджабеди произошло тяжелое ДТП: 5 человек погибли, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

В Агджабединском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает AПA, на территории села Ходжавенд столкнулись легковые автомобили марки "Мерседес", "Хундай" и "ВАЗ".

В результате происшествия в Агджабединском районе погибли жители села Боят: Вюсал Мамед оглы (1991г.р), Амрахов Санан Агил оглы( 1995 г.р.), Асланов Азер Фяйяз оглы (1992 г.р.), Алескеров Асиман Яшар оглы (2007 г.р.), а также житель села Билаган Асланлы Эльбей Мевсум оглы (2022 г.р.).

В результате ДТП 5 человек (мужской пол) были госпитализированы в Центральную больницу Агджабединского района.

В TƏBİB сообщили, что им поставлен диагноз — многочисленные травмы различных частей тела.