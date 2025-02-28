Председатель Милли Меджлиса встретилась с президентом Фонда тюркской культуры и наследия

28 февраля председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с президентом Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой.

Как сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса, приветствовав гостей, Сахиба Гафарова отметила важность деятельности Фонда тюркской культуры и наследия и подчеркнула, что Азербайджан придает особую значимость укреплению тюркского мира. Как отметил Президент Ильхам Алиев: «У нас нет другой семьи. Наша семья – это тюркский мир».

Спикер добавила, что фонд, созданный по инициативе Президента Ильхама Алиева, способствует более глубокому постижению культурного наследия народов тюркского мира, играя важную роль в сближении братских народов. Было отмечено, что фонд работает эффективно и существует большой потенциал, а главное, желание для расширения его деятельности.

В ходе беседы было подчеркнуто, что фонд играет важную роль в сохранении, популяризации и передаче богатого культурного наследия тюркского мира будущим поколениям. Фонд акцентирует внимание на ценностях тюркских народов, укрепляет межкультурный диалог и вносит значительный вклад в эту сферу. Деятельность фонда способствует международному признанию ценностей тюркского мира.

Поблагодарив за теплый прием, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова отметила, что создание фонда было правильным и дальновидным решением. Подчеркивалась важная роль культуры в сближении народов как мягкой силы.

А.Раимкулова рассказала о деятельности фонда, реализуемых проектах и планах на будущее. Было отмечено, что слова Президента Ильхама Алиева «У нас нет другой семьи. Наша семья – это тюркский мир» были выбраны в качестве девиза фонда и вся деятельность фонда строится в этом направлении.

На встрече стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.