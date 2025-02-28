Skype окончательно прекратит работу в мае - СМИ

Microsoft окончательно прекращает работу Skype в мае.

Об этом пишет XDA.

В коде последней версии Skype для Windows есть сообщение, которое гласит: "Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams".

После этого следует примечание о том, что определенное количество "ваших друзей уже перешло на Teams бесплатно", вероятно, на основе ваших контактов.

Как отмечается, Skype был впервые запущен еще в 2003 году, Microsoft приобрела его в 2011 году.