Зеленский прокомментировал встречу с Дональдом Трампом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за «поддержку».
Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.
«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, Трамп, Конгресс и американский народ», — написал он.
Зеленский также отметил, что Украина нуждается в «справедливом и прочном мире» и продолжит работать ради его достижения.
Отметим, что 28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным.
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