Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема

Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступающий в весовой категории 60 кг спортсмен встретился в финале с соперником из России Аюбом Блиевым и, проиграв сопернику, ограничился вторым местом.

Отметим, что в нынешнем турнире Большого шлема, который продлится до 2 марта, принимают участие 242 дзюдоиста из 23 стран, Азербайджан представлен 3 спортсменами.