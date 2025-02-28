Трамп: Зеленский проявил неуважение к США, он не готов к миру, когда будет готов — может вернуться

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возникший во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским конфликт.

Дональд Трамп написал об этом в социальной сети.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали многое, что невозможно было бы понять без беседы под таким давлением и в таких обстоятельствах. Удивительно, какие вещи выходят наружу через эмоции, и я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом участвует Америка, потому что он считает, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их священном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", - отметил Трамп.