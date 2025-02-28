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Трамп: Соглашение по полезным ископаемым является «большим обязательством США» и будет подписано сегодня

First News Media22:04 - Сегодня
Трамп: Соглашение по полезным ископаемым является «большим обязательством США» и будет подписано сегодня

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский пообщались с журналистами в Овальном кабинете.

Трамп подтвердил, что соглашение по полезным ископаемым с Украиной будет подписано сегодня, и заявил, что «у нас есть нечто очень справедливое», передают Украинские СМИ.

«Это большое обязательство со стороны США», – добавляет он.

Со своей стороны, Зеленский выразил надежду на то, что «этот документ станет шагом вперед для Украины».

Президент Украины также сказал журналистам, что хочет обсудить то, что «США готовы сделать» во время встречи с Трампом.

Владимир Зеленский привез пояс боксера Усика в США. Также он показал Трампу фото украинских бойцов, которые вернулись из плена.

Президент США Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского возле Белого дома, которые прибыл на встречу 28 февраля.

Ожидается, что состоится подписание соглашения о редкоземельных ископаемых.

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