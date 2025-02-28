 Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме

First News Media21:48 - Сегодня
Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Овальном кабинете по широкому кругу вопросов, связанных с установлением мира в Украине, углублением партнерства и другими важными аспектами.

Как сообщают украинские СМИ, встреча прошла при присутствии представителей официальных делегаций по обе стороны.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пятницу в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Поделиться:
236

Актуально

Точка зрения

Овечьи шкуры и волчьи амбиции: Как Армения саботирует мирный процесс

Общество

На ряде дорог Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

Политика

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество

Общество

ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА: В Баку идет снег

В мире

Трамп: Вашингтон лишит Киев поддержки, если Зеленский не будет стремиться к миру

Трамп: Соглашение по полезным ископаемым является «большим обязательством США» и будет подписано сегодня

Трамп Зеленскому: Либо мы заключаем эту сделку, либо вы выходите из этой сделки

Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента

Во Франции бездомные выиграли в лотерею, оплатив билет украденной картой

Трамп заявил, что РФ не несет вины за конфликт в Украине

Подорвавшемуся на мине ветерану Карабахской войны ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Трамп: Вашингтон лишит Киев поддержки, если Зеленский не будет стремиться к миру

Сегодня, 22:20

Трамп: Соглашение по полезным ископаемым является «большим обязательством США» и будет подписано сегодня

Сегодня, 22:04

Трамп Зеленскому: Либо мы заключаем эту сделку, либо вы выходите из этой сделки

Сегодня, 21:53

Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме

Сегодня, 21:48

В Баку пропал сын известного издателя. Полиция ведет поиски - ФОТО

Сегодня, 21:42

Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема

Сегодня, 21:20

На ряде дорог Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

Сегодня, 21:00

Skype окончательно прекратит работу в мае - СМИ

Сегодня, 20:30

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество

Сегодня, 20:20

Делегация во главе с Эмином Амруллаевым находится с визитом в Турции - ФОТО

Сегодня, 20:00

Бакинская инициативная группа ответила французскому министру

Сегодня, 19:45

Trendyol представляет домашнюю коллекцию для азербайджанских пользователей - ФОТО

Сегодня, 19:30

ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА: В Баку идет снег

Сегодня, 19:16

Микаил Джаббаров провел встречи с рядом официальных лиц и руководителей компаний Хорватии - ФОТО

Сегодня, 19:15

В одном из районов столицы частично отключено газоснабжение

Сегодня, 19:00

Гособвинитель запросил 10 лет наказания для Фазиля Гасымова

Сегодня, 18:45

Айхан Гаджизаде: Обвинения в адрес Азербайджана – лишь попытки Франции отвлечь внимание общественности

Сегодня, 18:30

YouTube удалил армянский плагиат песен в исполнении Эльмиры Рагимовой и Бриллиант Дадашевой

Сегодня, 18:20

В Баку супруги скончались от отравления спиртом

Сегодня, 18:05

Орбан: Возглавляемых послом США ЛГБТ-парадов больше в Будапеште не будет

Сегодня, 17:50
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55