Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Овальном кабинете по широкому кругу вопросов, связанных с установлением мира в Украине, углублением партнерства и другими важными аспектами.

Как сообщают украинские СМИ, встреча прошла при присутствии представителей официальных делегаций по обе стороны.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пятницу в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.