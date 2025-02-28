Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество

28 февраля 2025 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммедом Исхаком Даром.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что министры высоко оценили существующие связи стратегического сотрудничества между двумя дружественными и братскими странами и подчеркнули необходимость дальнейшего углубления сотрудничества по многим направлениям.

Кроме того, были обсуждены контакты на высоком уровне между лидерами двух стран, а также вопросы реализации соглашений, достигнутых во время последнего визита премьер-министра Пакистана в нашу страну, в том числе планы на будущее.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.