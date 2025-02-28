На ряде дорог Баку наблюдаются заторы - СПИСОК
В настоящее время на некоторых дорогах Баку наблюдаются заторы.
Согласно информации, предоставленной Центром интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), заторы наблюдаются на следующих участках:
- Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении круга "Хырдалан";
- Автодорога Баку-Сумгайыт, в районе станции метро "20 Января";
- Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зия Буньядова;
- Улица Абдулвагаба Саламзаде, в направлении проспекта Зия Буньядова;
- Улица Абдулвагаба Саламзаде, в районе круга "Гялябя";
- Проспект Тбилиси, в направлении станции метро "20 Января" от пересечения с улицей Измир;
- Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в центр города;
- Улица Узеира Гаджибекова, до пересечения с проспектом Азадлыг;
- Улица 28 мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.
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