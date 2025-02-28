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Подписание сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам отменено - СМИ

First News Media22:53 - 28 / 02 / 2025
Подписание сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам отменено - СМИ

Трамп и Зеленский разругались в прямом эфире. В итоге президент США заявил, что украинский лидер не готов к мирным переговорам и окончанию конфликта.

Трамп после публичной перепалки в Белом доме попросил Зеленского "уехать" — передает телеканал Fox News

Зеленский покидает Белый дом.

Подписание сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам отменено, - сообщил телеканал.

Все было готово к подписанию соглашения о ископаемых, после чего должна была быть пресс-конференция. Столы были, ручки стояли на столах, но все развалилось, сообщает Sky News

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