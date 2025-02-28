Трамп Зеленскому: У вас вообще есть костюм?

Президент США Дональд Трамп поинтересовался у Владимира Зеленского на встрече в Белом доме, есть ли у него в гардеробе деловая одежда.

Трансляцию мероприятия вели украинские СМИ.

"У вас вообще есть костюм?" - задался вопросом американский лидер.

Зеленский ответил утвердительно.

После этого Трамп заметил, что некоторые американцы недовольны тем, что украинский политик "не уважает" официальный стиль.

Напомним, Зеленский прибыл на встречу к Трампу в повседневной одежде черного цвета.