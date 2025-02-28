Трамп: Вашингтон лишит Киев поддержки, если Зеленский не будет стремиться к миру

Если Владимир Зеленский не будет стремиться к урегулированию конфликта в Украине, Вашингтон лишит Киев поддержки.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет ТАСС.

«Или вы заключите сделку [относительно урегулирования на Украине], или мы уходим», — сказал американский президент на встрече с Зеленским. «И если мы уйдем, вы будете воевать до конца. Я не думаю, что это будет красиво», — добавил Трамп. «Вы будете воевать до конца, но у вас нет козырей», — подчеркнул Трамп.