Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 февраля

В Баку и на Абшеронском полуострове 24 февраля местами ожидаются кратковременные снегопады.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается снег. Ночью и утром в отдельных местах полуострова возможно усиление снегопада. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5 градусов мороза, днем - от 2 мороза до 2 градусов тепла. Атмосферное давление упадет с 767 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность днем и ночью составит 70-80 процентов. Ночью и утром на некоторых дорогах будет гололед.

В ряде районов Азербайджана ожидается снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Местами ожидаются туман и усиление западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 4-8° мороза, днем - от 1° мороза до 4° тепла, в горах ночью 12-17° мороза, в высокогорье - 19-24° мороза, днем 5-10° мороза. В некоторых районах дороги покроются льдом.