Зеленский досрочно покинул переговоры с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Овальный кабинет, где провел напряженные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом Reuters сообщает со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что глава Украины должен был провести рабочий обед с коллегой из США, и оба лидера собирались подписать соглашение о минералах во время совместной пресс-конференции.

Однако, бронированный внедорожник Зеленского внезапно подъехал к двери Западного крыла Белого дома через несколько минут после публикации Трампа в соцсети Truth Social.