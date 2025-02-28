Сегодня начинается уникальное астрономическое явление — «Парад планет»

Вечером 28 февраля произойдет редкое планетарное выравнивание, когда сразу семь планет — Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс — выстроятся в одну линию на небе.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на NASA.

Четыре планеты (Меркурий, Венера, Юпитер и Марс) будут видны невооруженным глазом, для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуется бинокль или телескоп. Сатурн будет самой трудной целью для наблюдения, так как он окажется слишком близко к Солнцу, и его видимость будет зависеть от местоположения наблюдателя.

Это явление, известное как планетарная конъюнкция, происходит из-за особенностей орбит планет, которые периодически выстраиваются в одну линию с Землей.

В Баку лучше всего начинать наблюдение сразу после захода Солнца — с 19:00 по местному времени. До 20:00 можно попытаться увидеть Сатурн, затем, около 20:30, с горизонта исчезнет Меркурий, а после 21:00 постепенно пропадут Нептун и Венера.

Хотя выравнивание планет бывает относительно часто, великое выравнивание, когда семь планет окажутся по одну сторону от Солнца, повторится лишь в 2161 году.