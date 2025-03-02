Песков сообщил, что Макрон пока не делал реальных шагов для общения с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не делал никаких реальных шагов для общения с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на заявления о готовности к диалогу.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва.

Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", видео опубликовано в телеграм-канале "Зарубин".

"Он и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным. Вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делалось", - сказал он.

Источник: ТАСС