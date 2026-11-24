Одна из башен финансового района Эр-Рияда подверглась атаке хуситов. В результате произошедшего пострадали 11 человек.

Как сообщает Arab News со ссылкой на службу гражданской обороны Саудовской Аравии, среди пострадавших — двое граждан Саудовской Аравии, двое граждан Индии, трое граждан Непала и четверо граждан Египта.

В ведомстве сообщили, что экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и приняли необходимые меры для защиты людей и имущества.

Ранее представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по поддержке законного правительства Йемена Турки аль-Малики сообщил в соцсети X, что одна из башен финансового центра стала целью «трусливой террористической атаки».

Позднее гражданская оборона Саудовской Аравии уточнила, что нападение было совершено хуситами.

Это уже второй подобный инцидент в финансовом районе Эр-Рияда менее чем за неделю. В результате предыдущей атаки 19 ноября были повреждены несколько этажей башни и соседние здания. Тогда пострадавших не было.