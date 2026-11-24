Пассажиры, прибывшие 20 ноября рейсом Дубай – Баку, в том числе гражданин Азербайджана Эльдур Гусейнов, были приглашены на таможенный досмотр для проверки багажа. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Как отметили в ведомстве, досмотр проводился в соответствии со статьёй 92-2.6 Таможенного кодекса.

По информации комитета, Гусейнов отказался предъявить привезённые вещи для проверки, тем самым затруднив проведение таможенного контроля. При этом он выразил протест и повёл себя агрессивно.

В связи с возникшими препятствиями его имущество перенаправили в другую зону таможенного контроля, чтобы не допустить задержек в проведении процедур и обеспечить проверку и идентификацию вещей.

В комитете также сообщили, что из-за несоблюдения гражданином правил этического поведения был составлен соответствующий акт, а материалы направлены в правоохранительные органы.

Кроме того, с Гусейновым провели несколько встреч в Главном таможенном управлении на воздушном транспорте. В ходе бесед ему подробно разъяснили действующие таможенные правила.