Двое мужчин задержаны после незаконного проникновения в загородную резиденцию британского принца Уильяма — Анмер-холл.

Об этом сообщает радиостанция LBC со ссылкой на полицию графства Норфолк.

По данным правоохранительных органов, подозреваемых обнаружили на территории поместья и задержали по подозрению во взломе и незаконном проникновении в жилище. Сообщение о подозрительной активности поступило в полицию около 18:00 по местному времени.

Для проведения поисковой операции были привлечены дополнительные силы и средства, в том числе служебные собаки, беспилотники и вертолёт Национальной полицейской авиационной службы.

Оба задержанных остаются под стражей. Расследование продолжается.

Анмер-холл — десятиспальная резиденция в поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. Она была подарена принцу Уильяму и Кейт Миддлтон королевой Елизаветой II на свадьбу. Супруги часто проводят здесь выходные и каникулы с детьми. Их постоянным местом проживания является резиденция Форест-лодж на территории Виндзорского замка.